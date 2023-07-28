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  1. В Украине

Новый учебный год в Киевской области: сколько укрытий уже обустроено

22:21, 28 июля 2023
Учебные заведения Киевщины готовят к новому учебному году, осуществляют ремонты и строительства укрытий.
Новый учебный год в Киевской области: сколько укрытий уже обустроено
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В учебных заведениях Киевской области обустроено 1249 укрытий для более 260 тысяч человек. Вместимость укрытий рассчитывается на 100% посещаемость, передает официальный сайт ОВА.

Отмечается, что учебные заведения Киевщины готовят к новому учебному году, осуществляют ремонты и строительства укрытий, обустраивают классы, столовые, спортивные залы. На территории Киевской области для учебных заведений обустроено 1249 укрытий, которые в целом могут вместить 267,9 тысячи человек.

В прошлом учебном году на дистанционном обучении находилось 7% школ области. В этом году была поставлена задача, чтобы 1 сентября все дети имели возможность учиться в очном формате. А это напрямую связано с вместимостью укрытий: в заведении не может быть одновременно больше учеников, чем есть мест в хранилище. Поэтому, чтобы обеспечить полное посещение, укрытия должны вмещать всех присутствующих.

Подавляющее большинство защитных сооружений в образовательных учреждениях области – простейшие укрытия. Также есть 126 противорадиационных укрытий. Общая площадь фонда этих защитных сооружений составляет 292 тыс. м².

По словам заместителя начальника КОВА Жанны Осипенко, с целью обеспечения надлежащей работы укрытий мониторинговые группы в составе работников ГСЧС, представителей районных администраций и органов местного самоуправления в течение 3 недель осуществляли объезды учебных заведений.

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