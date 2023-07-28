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  1. В Украине

В НАБУ обнародовали график проведения тестирования на знание законодательства для кандидатов в детективы

19:42, 28 июля 2023
Резервным днем проведения квалификационного экзамена определено 22 августа 2023 года.
В НАБУ обнародовали график проведения тестирования на знание законодательства для кандидатов в детективы
Источник фото: Униан
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В Национальном антикоррупционном бюро Украины опубликовали график проведения тестирования на знание законодательства для кандидатов на должности детективов.

Также в НАБУ отметили, что резервным днем проведения квалификационного экзамена определено 22 августа 2023 года, но сдать экзамен в этот день смогут только те кандидаты, которые предоставят подтверждение невозможности принять участие в квалификационном экзамене в определенное время.

Кроме того, в Национальном антикорбюро отметили, что кандидаты на одновременно несколько должностей, конкурсный отбор на замещение которых объявлен одним распоряжением, сдают квалификационный экзамен (тестирование) только один раз и только в течение проведения соответствующего конкурсного отбора одной конкурсной комиссией.

График – здесь.

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