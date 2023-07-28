Суд арестовал руководителя Ровенского областного военкомата, избившего подчиненного битой

Военному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Ровенский городской суд избрал меру пресечения руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Известно, что 27 июля ему было сообщено о подозрении из-за избиения подчиненного военного. Вместе с руководителем районного ТЦК и СЦ он избил мужчину битой и заставлял «вымаливать извинения» на коленях. Все это снимали по телефону.

Во время обысков работники ДБР обнаружили у фигуранта вышеупомянутую биту.

Чиновнику инкриминируют превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

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