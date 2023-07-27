Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про відновлення декларування

У чиновників буде 3 місяці на подання електронних декларацій, якщо проект підтримають в другому читанні.

Голова Нацбанку Андрій Пишний розповів про тенденції до більшої гнучкості обмінного курсу

Спроможність Нацбанку забезпечувати курсову стійкість завдяки міжнародній допомозі помітно посилилася, і у подальшому очікується перехід до більшої гнучкості обмінного курсу.

Керувати Службою судової охорони тимчасово буде Павло Трясун

Вища рада правосуддя поклала виконання обов’язків голови Служби судової охорони на Павла Трясуна.

Верховна Рада ухвалила закон про відбір суддів Конституційного Суду за участі міжнародних експертів

Парламент прийняв закон про нові правила конкурсу до Конституційного Суду України, в якому візьмуть участь навіть представники від Венеційської комісії

МВФ погодив підхід, коли чиновникам не треба декларувати нерухомість в оренді ринковою вартістю менше 130 тисяч грн, - Анастасія Радіна

Однак питання, як будуть визначати справжню вартість орендованого об’єкта – ще потребує доопрацювання, заявила Анастасія Радіна.

  1. В Україні

Побив підлеглого битою: керівнику Рівненського обласного військкомату повідомлено про підозру

15:50, 27 липня 2023
Також керівник з колегою змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення за те, що той збирався повідомити правоохоронців про їхню злочинну діяльність
Побив підлеглого битою: керівнику Рівненського обласного військкомату повідомлено про підозру
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Керівнику Рівненського обласного військкомату повідомлено про підозру за побиття підлеглого. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Так, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

«За даними слідства, посадовець завдав підлеглому кілька ударів битою. У той час його колега із районного ТЦК та СП знімав такі «виховні заходи» на телефон.

Вони змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення за те, що той збирався повідомити правоохоронців про їхню злочинну діяльність», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у помешканні, за місцем роботи та у транспортних засобах підозрюваних проведено 6 санкціонованих обшуків. Виявлено та вилучено 4 мобільні телефони, серед яких і мобільний пристрій постраждалого.

Також у обласного воєнкома знайдено знаряддя злочину – дерев’яну биту.

Вдома у керівника районного ТЦК та СП виявлено та вилучено 8 зіп-пакетів із білою речовиною, схожою на амфетамін та приладдя для вживання наркотичних речовин. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Попередня правова кваліфікація його дій – незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Танасогло
    Тетяна Танасогло
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду