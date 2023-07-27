Побив підлеглого битою: керівнику Рівненського обласного військкомату повідомлено про підозру

Також керівник з колегою змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення за те, що той збирався повідомити правоохоронців про їхню злочинну діяльність

Керівнику Рівненського обласного військкомату повідомлено про підозру за побиття підлеглого. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Так, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

«За даними слідства, посадовець завдав підлеглому кілька ударів битою. У той час його колега із районного ТЦК та СП знімав такі «виховні заходи» на телефон.

Вони змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення за те, що той збирався повідомити правоохоронців про їхню злочинну діяльність», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у помешканні, за місцем роботи та у транспортних засобах підозрюваних проведено 6 санкціонованих обшуків. Виявлено та вилучено 4 мобільні телефони, серед яких і мобільний пристрій постраждалого.

Також у обласного воєнкома знайдено знаряддя злочину – дерев’яну биту.

Вдома у керівника районного ТЦК та СП виявлено та вилучено 8 зіп-пакетів із білою речовиною, схожою на амфетамін та приладдя для вживання наркотичних речовин. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Попередня правова кваліфікація його дій – незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

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