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  1. Суд інфо

ВРП звернула увагу керівництва ССО на потребу вирішити низку актуальних проблем

15:31, 27 липня 2023
Вища рада правосуддя акцентувала увагу Служби судової охорони на необхідності вжиття ефективних заходів, спрямованих на забезпечення належної охорони судів, які відновлюють роботу на деокупованих територіях, та на вирішенні інших проблем.
ВРП звернула увагу керівництва ССО на потребу вирішити низку актуальних проблем
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У четвер, 27 липня, Вища рада правосуддя на засіданні вирішила взяти до відома Звіт про діяльність Служби судової охорони у 2022 році. Водночас ВРП звернула увагу керівництва Служби судової охорони на зауваження, пропозиції, коментарі до Звіту, які надійшли від судів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Зокрема акцентовано на необхідності:

- неухильного забезпечення підтримання громадського порядку в судах, охорони приміщень судів, органів та установ системи правосуддя в умовах воєнного стану, а також продовження та завершення у 2023 році взяття під охорону решти об’єктів органів системи правосуддя;

- вжиття ефективних заходів, спрямованих на забезпечення належної охорони судів, які відновлюють роботу на деокупованих територіях, зокрема щодо структури та штатної чисельності територіальних підрозділів (територіальних управлінь), які відновлюють діяльність;

- ініціювання внесення змін до законодавства з питань діяльності Служби судової охорони, а також її структурної та функціональної побудови, попереднього обговорення та спільного опрацювання пропозицій з відповідними судами, Державною судовою адміністрацією України, іншими органами та установами системи правосуддя.

ВРП звернула увагу керівництва Служби судової охорони на зауваження, пропозиції та рекомендації, викладені в рішенні Рахункової палати від 23 травня 2023 року № 11-2, та на необхідність вжиття невідкладних заходів для вирішення питання документального оформлення зброї та боєприпасів, безоплатно отриманих підрозділами ССО, а також неухильного дотримання порядку зберігання, носіння і застосування вогнепальної зброї та спеціальних засобів, що є на озброєнні Служби.

Державній судовій адміністрації України доручено вжити заходів щодо належного контролю та фінансового забезпечення діяльності Служби судової охорони.

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