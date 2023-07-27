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ВСП обратил внимание руководства ССО на необходимость решить ряд актуальных проблем

15:31, 27 июля 2023
Высший совет правосудия акцентировал внимание Службы судебной охраны на необходимости принятия эффективных мер, направленных на обеспечение надлежащей охраны судов, возобновляющих работу на деоккупированных территориях, и на решении других проблем.
ВСП обратил внимание руководства ССО на необходимость решить ряд актуальных проблем
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В четверг, 27 июля, Высший совет правосудия на заседании решил принять к сведению Отчет о деятельности Службы судебной охраны в 2022 году. В то же время ВСП обратила внимание руководства Службы судебной охраны на замечания, предложения, комментарии к Отчету, поступившие от судов. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

В частности, акцентировано на необходимости:

- неукоснительное обеспечение поддержания общественного порядка в судах, охраны помещений судов, органов и учреждений системы правосудия в условиях военного положения, а также продолжение и завершение в 2023 году взятие под охрану остальных объектов органов системы правосудия;

- принятие эффективных мер, направленных на обеспечение надлежащей охраны судов, возобновляющих работу на деоккупированных территориях, в частности, по структуре и штатной численности территориальных подразделений (территориальных управлений), возобновляющих деятельность;

- инициирование внесения изменений в законодательство по вопросам деятельности Службы судебной охраны, а также ее структурного и функционального построения, предварительной обсуждения и совместной проработки предложений с соответствующими судами, Государственной судебной администрацией Украины, другими органами и учреждениями системы правосудия.

ВСП обратил внимание руководства Службы судебной охраны на замечания, предложения и рекомендации, изложенные в решении Счетной палаты от 23 мая 2023 № 11-2, и на необходимость принятия безотлагательных мер для решения вопроса документального оформления оружия и боеприпасов, безвозмездно полученных подразделениями ССО, также неукоснительного соблюдения порядка хранения, ношения и применения огнестрельного оружия и специальных средств, имеющихся на вооружении Службы.

Государственной судебной администрации Украины поручено принять меры по надлежащему контролю и финансовому обеспечению деятельности Службы судебной охраны.

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