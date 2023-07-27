ВСП обратил внимание руководства ССО на необходимость решить ряд актуальных проблем

Высший совет правосудия акцентировал внимание Службы судебной охраны на необходимости принятия эффективных мер, направленных на обеспечение надлежащей охраны судов, возобновляющих работу на деоккупированных территориях, и на решении других проблем.

В четверг, 27 июля, Высший совет правосудия на заседании решил принять к сведению Отчет о деятельности Службы судебной охраны в 2022 году. В то же время ВСП обратила внимание руководства Службы судебной охраны на замечания, предложения, комментарии к Отчету, поступившие от судов. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

В частности, акцентировано на необходимости:

- неукоснительное обеспечение поддержания общественного порядка в судах, охраны помещений судов, органов и учреждений системы правосудия в условиях военного положения, а также продолжение и завершение в 2023 году взятие под охрану остальных объектов органов системы правосудия;

- принятие эффективных мер, направленных на обеспечение надлежащей охраны судов, возобновляющих работу на деоккупированных территориях, в частности, по структуре и штатной численности территориальных подразделений (территориальных управлений), возобновляющих деятельность;

- инициирование внесения изменений в законодательство по вопросам деятельности Службы судебной охраны, а также ее структурного и функционального построения, предварительной обсуждения и совместной проработки предложений с соответствующими судами, Государственной судебной администрацией Украины, другими органами и учреждениями системы правосудия.

ВСП обратил внимание руководства Службы судебной охраны на замечания, предложения и рекомендации, изложенные в решении Счетной палаты от 23 мая 2023 № 11-2, и на необходимость принятия безотлагательных мер для решения вопроса документального оформления оружия и боеприпасов, безвозмездно полученных подразделениями ССО, также неукоснительного соблюдения порядка хранения, ношения и применения огнестрельного оружия и специальных средств, имеющихся на вооружении Службы.

Государственной судебной администрации Украины поручено принять меры по надлежащему контролю и финансовому обеспечению деятельности Службы судебной охраны.

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