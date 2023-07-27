Глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал о тенденциях к большей гибкости обменного курса

Способность Нацбанка обеспечивать курсовую устойчивость благодаря международной помощи заметно усилилась, и в дальнейшем ожидается переход к большей гибкости обменного курса.

27 июля на брифинге глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что учитывая улучшение инфляционных ожиданий, текущее и прогнозируемое снижение учетной ставки с 25% до 22% согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений. Это важный элемент обеспечения курсовой устойчивости на этапе смягчения валютных ограничений и перехода к большей гибкости обменного курса.

Учетная ставка будет снижаться и в дальнейшем при сохранении устойчивости валютного рынка и замедлении инфляции на прогнозном горизонте. НБУ будет учитывать необходимость поддержания высокой привлекательности гривневых активов на этапе смягчения валютных ограничений и перехода к более гибкому курсообразованию.

За його словами, курсовий чинник зрештою зумовив сповільнення інфляції як напряму через ціни на товари, так і опосередковано – через поліпшення очікувань. Останньому також сприяло уникнення монетарного фінансування бюджету цього року.

З початку року Україна отримала майже 27 млрд дол. США у формі кредитів та грантів від міжнародних партнерів, що значно перевищило продаж валюти НБУ для балансування валютного ринку. Завдяки ритмічній зовнішній допомозі міжнародні резерви України на кінець червня сягнули історичного рекорду – 39 млрд дол. США. Завдяки зовнішній підтримці уряд мав змогу покривати значний дефіцит бюджету без звернення за емісійним фінансуванням.

Очікується, що за підсумками цього року міжнародна допомога сягне 42 млрд дол. США. Ці надходження стримають розширення дефіциту поточного рахунку, що цього року становитиме 6,5% ВВП, та забезпечать з надлишком його фінансування. Міжнародна підтримка залишатиметься дуже важливою для збереження макрофінансової стабільності і в наступні роки.

Так, з огляду на все ще значні видатки на оборону для фінансування дефіциту бюджету наступного року потрібно щонайменше 37 млрд дол. США. Навіть після завершення активних бойових дій високі потреби в зовнішньому фінансуванні зберігатимуться через обмежений експортний потенціал та суттєву потребу в імпорті для повоєнної відбудови країни. Україні необхідно продовжувати успішну співпрацю з МВФ та іншими міжнародними партнерами.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається триваліший термін, а також непередбачувані характер та інтенсивність повномасштабної війни

НБУ закладає в новий прогноз припущення щодо суттєвого зниження безпекових ризиків у середині 2024 року. Довша, ніж припускається, тривалість повномасштабної війни загрожуватиме додатковими втратами для економічного зростання, зокрема через суттєвіші руйнування та більшу міграцію. Це також може мати негативні наслідки для цінової динаміки, насамперед через вищий тиск на курсові та інфляційні очікування.

Вагомими також є інші ризики:

зниження обсягів чи втрата ритмічності надходження міжнародної допомоги;

поновлення суттєвого дефіциту електроенергії внаслідок значних руйнувань енергетичної інфраструктури, що призведе до обмеження економічної активності та експорту, збільшення потреби в імпорті та, відповідно, посилення тиску на валютному ринку;

нові масштабні теракти, які обмежуватимуть експортну логістику, а також економічний потенціал країни загалом;

виникнення додаткових бюджетних потреб (для підтримання обороноздатності, ліквідації наслідків терактів тощо) і значних квазіфіскальних дефіцитів, зокрема в енергетичній сфері;

подальші ускладнення для експорту агропродукції, зокрема за продовження чи розширення торговельних обмежень окремими європейськими країнами.

Новий макропрогноз побудовано на консервативному припущенні щодо відсутності “зернового коридору” й надалі. Поновлення його функціонування або розширення альтернативних маршрутів сприятиме збільшенню експортних можливостей, а отже, й активнішому економічному відновленню.

З огляду на стрімкіше, ніж очікувалося, зниження інфляції, тривалу стійку ситуацію на валютному ринку, високий рівень міжнародних резервів, а також результативність попередніх заходів з підвищення привабливості гривневих активів Правління НБУ вирішило розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий прогноз

Попередні заходи НБУ сприяли суттєвому пожвавленню конкуренції банків за строкові заощадження в гривні. Банківські ставки за гривневими вкладами влітку надалі підвищувалися. Водночас стрімке зниження інфляції та стабільна ситуація на валютному ринку мотивували вкладників дедалі більше переорієнтовувати свої заощадження на строкові вкладення у національній валюті.

До того ж спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість завдяки міжнародній допомозі помітно посилилася, що додає оптимізму очікуванням вкладників.

З одного боку, ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставок за операціями НБУ дасть змогу зберегти привабливість гривневих заощаджень. Це є важливим елементом забезпечення курсової стійкості за помʼякшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу. З іншого, − зниження ставок НБУ підтримає відновлення економіки в умовах збереження макрофінансової стабільності.

Облікова ставка знижуватиметься і надалі за умови збереження стійкості валютного ринку та сповільнення інфляції на прогнозному горизонті. НБУ враховуватиме необхідність підтримання високої привабливості гривневих активів на етапі пом’якшення валютних обмежень і переходу до гнучкішого курсоутворення

Оновлений макропрогноз НБУ передбачає подальше зниження облікової ставки. Це відбуватиметься поступово, щоб не зашкодити тенденції до сталого зниження інфляції та стійкості валютного ринку. Головною передумовою цього є підтримання достатньої привабливості гривневих активів, що забезпечувало б захист заощаджень у національній валюті від інфляційного знецінення. Збереження високого рівня довіри до гривні є вкрай важливим на етапі пом’якшення валютних обмежень і переходу до гнучкішого курсоутворення.

Водночас прогноз облікової ставки не є зобов'язанням НБУ. З огляду на високу невизначеність, подальші рішення та коригування прогнозів НБУ щодо облікової ставки значною мірою залежатимуть від реалізації припущень прогнозу та тенденцій ключових макроекономічних і фінансових індикаторів.

Автор: Наталя Мамченко

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