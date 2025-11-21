Суд не увидел оснований назначать мужчину опекуном над 52-летним подопечным из-за риска использования опеки для отсрочки от мобилизации

Ровенский апелляционный суд рассмотрел жалобу по поводу отказа назначить 36-летнего мужчину опекуном над 52-летним недееспособным после освобождения от этих обязанностей его пожилой тети.

Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу, поданную Органом опеки и попечительства на определение местного суда, которым частично удовлетворено заявление и освобождена пожилая тётя от полномочий опекуна над недееспособным племянником, однако отказано в назначении опекуном над ним 36-летнего жителя г. Краматорск. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

Апеллянт просил отменить определение суда первой инстанции и принять новое судебное решение — о назначении краматорца опекуном над 52-летним недееспособным.

Коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционных требований по следующим основаниям.

Из материалов дела известно, что решением местного суда 2015 года лицо с инвалидностью было признано недееспособным, установлена над ним опека и назначена его опекуном родная тётя.

Больной до сих пор нуждается в дальнейшем пребывании в медицинском учреждении, поэтому он находится на государственном обеспечении в специализированном интернате и получает необходимые социальные услуги.

В 2025 году опекунша обратилась в Орган опеки и попечительства с заявлением об освобождении от обязанностей опекуна в связи с пожилым возрастом и ухудшением состояния здоровья.

Одновременно 36-летний краматорец подал заявление в Орган опеки и попечительства о назначении его опекуном над недееспособным мужчиной.

Решение апелляционного суда

Оставляя обжалуемое заявителем определение суда предыдущей инстанции без изменений, Ровенский апелляционный суд учёл практику Верховного Суда, который в постановлении от 16 декабря 2020 года по делу №336/5652/18 указал, что в соответствии с ч.1 ст. 67 ГК Украины опекун обязан заботиться о подопечном, создавать ему необходимые бытовые условия, обеспечивать его уходом и лечением. При назначении опекуна важны и обязательно должны учитываться личные дружеские отношения между опекуном и подопечным, которые обеспечат нормальное жизненное обеспечение подопечного.

Возможность лица осуществлять полномочия опекуна проверяется Органом опеки и попечительства, который высказывает предложения о целесообразности назначения опекуна.

Верховный Суд в постановлении от 7 апреля 2022 года по делу №712/10043/20 отметил, что при назначении опекуна важны и должны учитываться личные дружеские отношения между опекуном и подопечным, что обеспечит нормальное жизненное обеспечение подопечного. Возможность лица осуществлять полномочия опекуна проверяется Органом опеки и попечительства, который высказывает предложения о целесообразности назначения опекуна.

В постановлении Верховного Суда от 28 мая 2025 года по делу №641/7190/23 указано, что именно Орган опеки и попечительства на основании обращения лица мужского пола призывного возраста с заявлением о назначении его опекуном недееспособного, учитывая введённое в государстве военное положение и закреплённую статьёй 65 Конституции Украины обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, должен выяснить необходимость такого, избегая возможных злоупотреблений в этом вопросе, и надлежащим образом мотивировать своё представление о возможности назначения лица опекуном и, прежде всего, необходимости такого.

Полно и правильно выяснив обстоятельства дела и применив при решении нормы права, подлежавшие применению, суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу об отказе в назначении мужчины опекуном над недееспособным.

При этом учитывается, что представление Органа опеки и попечительства носит лишь рекомендательный характер и при принятии судом решения не имеет приоритетного значения и может быть учтено на усмотрение суда.

Поэтому суд первой инстанции пришёл к правильному убеждению о том, что представление является таким, которое вынесено преждевременно, без полного и всестороннего исследования всех обстоятельств заявленного требования и основано исключительно на информации, полученной от заявителя.

Коллегия судей также отклонила как необоснованное такое основание для назначения заявленного лица опекуном, как необходимость сохранения имущества подопечного, поскольку оно заявлено непосредственно в апелляционной жалобе и, следовательно, не было предметом рассмотрения в местном суде.

Согласно ст. 74 Гражданского кодекса Украины, если у лица, над которым установлено опека или попечительство, есть имущество, находящееся в другом населённом пункте, опека над этим имуществом устанавливается Органом опеки и попечительства по месту нахождения имущества. Опека над имуществом устанавливается также в других случаях, предусмотренных законом.

Частью четвёртой ст. 72 этого Кодекса предусмотрено, что если подопечный является владельцем недвижимого имущества или имущества, которое требует постоянного управления, опекун может с разрешения органа опеки и попечительства управлять этим имуществом или передать его по договору в управление другому лицу.

То есть для решения вопроса относительно управления имуществом недееспособного существует иной порядок.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы являются необоснованными и не могут быть основанием для отмены определения суда предыдущей инстанции в обжалуемой части, поскольку сводятся к изложению обстоятельств дела с предоставлением комментариев и толкованием норм действующего законодательства по своему усмотрению, переоценке доказательств и искажению фактов удобным способом.

Между тем имеющиеся в материалах дела доказательства и установленные в судебном заседании обстоятельства побуждают к выводу о необоснованности представления и дают основания считать, что оно очевидно направлено на предвзятое и небеспристрастное назначение опекуном лица вопреки цели предусмотренного судом института опеки.

Учитывается и такая существенная обстоятельство, что несмотря на наличие у него опекуна, недееспособный около 9 лет находится исключительно в специализированных интернатах на государственном обеспечении и нуждается в таком уходе и лечебных мероприятиях и далее.

Поэтому одним из ключевых вопросов в деле было то, чем обусловлена необходимость после столь длительного пребывания в соответствующих учреждениях на полном государственном обеспечении в назначении опекуном лица, которое не имело никаких отношений с недееспособным, и объективного ответа на этот вопрос по результатам рассмотрения дела судами двух инстанций не установлено.

Риск того, что представление направлено на последующее оформление мужчиной отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, не опровергнут, а представленная суду апелляционной инстанции справка учреждения здравоохранения о состоянии здоровья его ребёнка является ненадлежащим доказательством для этого.

По убеждению коллегии судей, для исключения сомнений в возможных злоупотреблениях в соответствующем вопросе факт наличия отсрочки от призыва у лица, на которое следует возложить обязанности опекуна, должен быть подтверждён фактически, а не основываться на предположениях о том, что при соответствующих обстоятельствах она может быть оформлена в будущем и что представление органа опеки и попечительства с этим не связано.

Принимая решение, коллегия судей учла положения практики Европейского суда по правам человека о том, что право на обоснованное решение не требует детального ответа судебного решения на все доводы, высказанные сторонами. Кроме того, оно позволяет высшим судам просто подтверждать мотивы, изложенные нижестоящими судами, не повторяя их (решение от 27 сентября 2001 года по делу «Хирвисаари против Финляндии», пункт 32).

Пункт 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод не требует более детальной аргументации от апелляционного суда, если он лишь применяет положения для отклонения апелляции согласно закону как такой, которая не имеет шансов на успех, без дальнейших объяснений (решения по делам Burg and others v. France (Бюрг и другие против Франции), (dec.); Gorou v. Greece (no. 2) (Гору против Греции №2) [ВП], § 41).

Постановление Ровенского апелляционного суда от 18 ноября 2025 года по делу № 567/927/25.

