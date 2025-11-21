Как разделить имущество без суда: Минюст объяснил правила договора между супругами

Договор позволяет супругам самостоятельно определить, кому будет принадлежать совместное имущество, но требует соблюдения чётких юридических норм и добровольного согласия сторон.

В браке действует принцип совместной совместной собственности: все, что супруги приобрели во время официальных отношений, принадлежит обоим в равных долях. При разводе это имущество можно делить не только через суд — пара имеет право заключить договор и самостоятельно определить, кому что достанется.

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, что нужно знать о договоре между супругами.

Какова особенность соглашения?

Договор касается совместной совместной собственности и заключается независимо от расторжения брака. Если же пара официально не развелась, но проживает отдельно с фактическим прекращением брачных отношений, суд может признать имущество, приобретенное каждым из них, частной собственностью. В таком случае вещи не могут быть предметом соглашения.

Договор супругов о разделе жилого дома, квартиры, другого недвижимого имущества должен быть нотариально удостоверен.

Что является предметом договора?

Общий объем совместной совместной собственности или лишь его определенная часть является предметом договора о разделе имущества супругов. Пара самостоятельно формирует перечень имущества, которое каждый из них получит в частную собственность. Также договор касается порядка осуществления и оформления передачи имущества, в частности сроков, размеров денежной компенсации в случае неравноценности раздела и других существенных условий.

Заключив договор о разделе имущества, супруги получают возможность самостоятельно определить пределы равенства долей, то есть договориться о проценте от общего количества имущества или выбрать какое-то конкретное. Все имущество, которое останется вне соглашения, подлежит разделу на общих основаниях.

Каковы основания для расторжения договора или признания его недействительным?

Супруги самостоятельно определяют срок действия договора о разделе имущества. Однако существуют случаи, когда соглашение может быть прекращено в принудительном порядке — по решению суда. По требованию одного из супругов, в случае существенного нарушения условий договора, суд отменяет имущественные обязательства.

Основанием недействительности сделки является несоблюдение требований в момент ее совершения стороной:

Содержание сделки не может противоречить Гражданскому кодексу Украины, другим актам гражданского законодательства, а также интересам государства и общества, его моральным устоям. Лицо, совершающее сделку, должно иметь необходимый объем гражданской дееспособности. Волеизъявление участника сделки должно быть свободным и соответствовать его внутренней воле. Сделка должна быть направлена на реальное наступление правовых последствий, обусловленных ею. Сделка, совершаемая родителями (усыновителями), не может противоречить правам и интересам их малолетних, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей.

Таким образом, договор о разделе имущества позволяет супругам цивилизованно разграничить общее и личное. Он открывает возможность урегулировать имущественные вопросы без длительных судебных процессов, однако требует четкого соблюдения законодательных норм и осознанного волеизъявления сторон.

Нарушение условий или несоответствие сделки требованиям закона может стать основанием для ее отмены, поэтому внимательность и правовая грамотность при заключении соглашения являются залогом его действительности.

