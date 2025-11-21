Как разделить имущество без суда: Минюст объяснил правила договора между супругами
В браке действует принцип совместной совместной собственности: все, что супруги приобрели во время официальных отношений, принадлежит обоим в равных долях. При разводе это имущество можно делить не только через суд — пара имеет право заключить договор и самостоятельно определить, кому что достанется.
Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, что нужно знать о договоре между супругами.
Какова особенность соглашения?
Договор касается совместной совместной собственности и заключается независимо от расторжения брака. Если же пара официально не развелась, но проживает отдельно с фактическим прекращением брачных отношений, суд может признать имущество, приобретенное каждым из них, частной собственностью. В таком случае вещи не могут быть предметом соглашения.
Договор супругов о разделе жилого дома, квартиры, другого недвижимого имущества должен быть нотариально удостоверен.
Что является предметом договора?
Общий объем совместной совместной собственности или лишь его определенная часть является предметом договора о разделе имущества супругов. Пара самостоятельно формирует перечень имущества, которое каждый из них получит в частную собственность. Также договор касается порядка осуществления и оформления передачи имущества, в частности сроков, размеров денежной компенсации в случае неравноценности раздела и других существенных условий.
Заключив договор о разделе имущества, супруги получают возможность самостоятельно определить пределы равенства долей, то есть договориться о проценте от общего количества имущества или выбрать какое-то конкретное. Все имущество, которое останется вне соглашения, подлежит разделу на общих основаниях.
Каковы основания для расторжения договора или признания его недействительным?
Супруги самостоятельно определяют срок действия договора о разделе имущества. Однако существуют случаи, когда соглашение может быть прекращено в принудительном порядке — по решению суда. По требованию одного из супругов, в случае существенного нарушения условий договора, суд отменяет имущественные обязательства.
Основанием недействительности сделки является несоблюдение требований в момент ее совершения стороной:
- Содержание сделки не может противоречить Гражданскому кодексу Украины, другим актам гражданского законодательства, а также интересам государства и общества, его моральным устоям.
- Лицо, совершающее сделку, должно иметь необходимый объем гражданской дееспособности.
- Волеизъявление участника сделки должно быть свободным и соответствовать его внутренней воле.
- Сделка должна быть направлена на реальное наступление правовых последствий, обусловленных ею.
- Сделка, совершаемая родителями (усыновителями), не может противоречить правам и интересам их малолетних, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей.
Таким образом, договор о разделе имущества позволяет супругам цивилизованно разграничить общее и личное. Он открывает возможность урегулировать имущественные вопросы без длительных судебных процессов, однако требует четкого соблюдения законодательных норм и осознанного волеизъявления сторон.
Нарушение условий или несоответствие сделки требованиям закона может стать основанием для ее отмены, поэтому внимательность и правовая грамотность при заключении соглашения являются залогом его действительности.
