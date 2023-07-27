Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла за основу законопроект о возобновлении декларирования

У чиновников будет 3 месяца на подачу электронных деклараций, если проект поддержат во втором чтении.

Глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал о тенденциях к большей гибкости обменного курса

Способность Нацбанка обеспечивать курсовую устойчивость благодаря международной помощи заметно усилилась, и в дальнейшем ожидается переход к большей гибкости обменного курса.

Управлять Службой судебной охраны временно будет Павел Трясун

Высший совет правосудия возложил исполнение обязанностей председателя Службы судебной охраны на Павла Трясуна.

Верховная Рада приняла закон об отборе судей Конституционного Суда с участием международных экспертов

Парламент принял закон о новых правилах конкурса в Конституционный Суд Украины, в котором примут участие даже представители Венецианской комиссии.

МВФ согласовал подход, когда чиновникам не нужно декларировать недвижимость в аренде рыночной стоимостью менее 130 тысяч грн, - Анастасия Радина

Однако вопрос, как будут определять настоящую стоимость арендуемого объекта – еще нуждается в доработке, заявила Анастасия Радина.

  1. В Украине

Избил подчиненного битой: руководителю Ровенского областного военкомата сообщено о подозрении

15:50, 27 июля 2023
Также руководитель с коллегой заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать извинения за то, что тот собирался сообщить правоохранителям об их преступной деятельности.
Избил подчиненного битой: руководителю Ровенского областного военкомата сообщено о подозрении
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Руководителю Ровенского областного военкомата сообщено о подозрении за избиение подчиненного. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона поставлено в известность о подозрении руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

«По данным следствия, чиновник нанес подчиненному несколько ударов битой. В то время его коллега из районного ТЦК и СП снимал такие «воспитательные мероприятия» по телефону.

Они заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать извинения за то, что тот собирался сообщить правоохранителям об их преступной деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещении, по месту работы и в транспортных средствах подозреваемых проведено 6 санкционированных обысков. Обнаружены и изъяты 4 мобильных телефона, среди которых и мобильное устройство пострадавшего.

Также у областного военкома найдено орудие преступления – деревянную биту.

На дому у руководителя районного ТЦК и СП обнаружено и изъято 8 зип-пакетов с белым веществом, похожим на амфетамин и принадлежности для употребления наркотических веществ. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Предварительная правовая квалификация его действий – незаконное хранение психотропных веществ в целях сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Танасогло
    Тетяна Танасогло
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду