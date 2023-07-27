Избил подчиненного битой: руководителю Ровенского областного военкомата сообщено о подозрении

Также руководитель с коллегой заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать извинения за то, что тот собирался сообщить правоохранителям об их преступной деятельности.

Руководителю Ровенского областного военкомата сообщено о подозрении за избиение подчиненного. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона поставлено в известность о подозрении руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

«По данным следствия, чиновник нанес подчиненному несколько ударов битой. В то время его коллега из районного ТЦК и СП снимал такие «воспитательные мероприятия» по телефону.

Они заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать извинения за то, что тот собирался сообщить правоохранителям об их преступной деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещении, по месту работы и в транспортных средствах подозреваемых проведено 6 санкционированных обысков. Обнаружены и изъяты 4 мобильных телефона, среди которых и мобильное устройство пострадавшего.

Также у областного военкома найдено орудие преступления – деревянную биту.

На дому у руководителя районного ТЦК и СП обнаружено и изъято 8 зип-пакетов с белым веществом, похожим на амфетамин и принадлежности для употребления наркотических веществ. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Предварительная правовая квалификация его действий – незаконное хранение психотропных веществ в целях сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

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