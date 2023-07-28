Тризуб для Родины-матери: Запорожсталь не согласна с претензиями Минкульта к качеству своей стали

Запорожсталь сообщила некоторые подробности по поводу стали для трезубца «Родины-матери».

Как ранее сообщалось, что трезубец для «Родины-матери» изготовят из европейского металла, потому что украинский не отвечает техническим требованиям. С таким заявлением выступило Министерство культуры и информационной политики.

Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» не согласен с заявлением министерства о том, что их материал не соответствует качеству стали для изготовления трезубца.

«Мы уверены, что сталь, изготовленная на «Запорожстали», подходит для изготовления трезубца. Комбинат не согласен с выводами Министерства культуры и информационной политики и приведенным актом дефектовки. Считаем предъявленные претензии предвзятыми и безосновательными и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали», - заявляется в официальной позиции комбината.

При этом добавляется, что «понимая всю важность проекта, мы продолжим выполнять все взятые на себя обязательства в качестве партнера по изготовлению нового трезубца».

В заявлении подчеркивается, что «Запорожсталь» по запросу Минкультуры бесплатно предоставила всю сталь для изготовления герба и оплатил разработку проекта замены советского символа.

Отмечается также, что комбинат как производитель проката для трезубца полностью поддерживает идею декоммунизации одного из главных символов страны и замену советского герба на новый трезубец на монументе «Родина-мать» и одним из первых предложил всестороннюю помощь в важном для формулирования национальной идентичности украинцев проекте.

«Мы считаем, что в таких великих символах должна использоваться сталь, произведенная на украинских комбинатах, как символ сопротивления агрессии. Именно украинская сталь, которой годами доверяют в Украине и во всем мире, которая есть в НСК «Олимпийском», новом саркофаге ЧАЭС, Дарницком мосте, крупнейшем флагштоке Украины, мосте в Генуе, лондонском небоскребе Shard и еще в сотнях известных зданий и символов», - констатируется в заявлении.

Ранее в сети показали трезубец, который заменит герб СССР на щите монумента «Родина-мать».

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