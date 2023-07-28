Зеленский объявил лауреатов Шевченковской премии 2023 года и состав нового комитета

Президент подписал указ о присуждении Национальной премии имени Тараса Шевченко в 2023 году и утверждении нового персонального состава Комитета Шевченковской премии.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко за 2023 год. Также глава государства утвердил новый состав Шевченковского комитета. Соответствующий указ появился на сайте Президента.

«Присудить Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко в 2023 году:

Калитко Екатерине Александровне, поэтессе – за книгу стихов «Орден молчательниц»;

Компаниченко Тарасу Викторовичу, Бережнюку Максиму Павловичу, Данилейко Северину Владимировичу, Крисскому Ярославу Андреевичу, Охримчуку Сергею Михайловичу, исполнителям группы «Хорея Козацкая» – по аудиоальбом «Песни Украинской революции»;

Назаренко Михаилу Иосифовичу, литературоведу – за книгу «Кроме «Кобзаря». Антология украинской литературы. 1792 – 1883» в двух частях;

Портникову Виталию Эдуардовичу, журналисту – за публицистические статьи и выступления последних лет;

Целик Ирине Андреевне, режиссеру – за документальный фильм «Земля голубая, как апельсин», – говорится в указе президента.

Как говорится в указе, в этом году размер Шевченковской премии составляет 429 тысяч гривен.

Также в этом же документе президент объявил новый состав Шевченковского комитета, который будет выбирать победителя Национальной премии имени Шевченко следующие три года.

Возглавил его бывший министр культуры Евгений Нищук. Заместителем председателя назначен писатель и литературовед Дмитрий Чистяк.

Также с сегодняшнего дня лауреатов Шевченковской премии будут отбирать:

Театральный критик, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премий Киевская пектораль, премии имени И. Котляревского, президент Ассоциации театральных критиков Украины Сергей Васильев.

Театровед и театральная критика, автор более 200 печатных научных работ, преподавательница и лекторша с международным опытом Анна Веселовская. В 2010-2016 годах уже входила в комитет.

Один из инициаторов создания Национального союза фотохудожников Украины, фотохудожник, преподаватель кафедры кинорежиссуры в институте им. И. Карпенко-Карого Игорь Гайдай.

Алексей Жиров – художник, эссеист, арт-куратор, иллюстратор, известный как Алекс Манн. Резидент проектов "Жлоб Арт", "BIRUCHIY contemporary art project", соучредитель контркультурной арт-группировки "Бактерия".

Журналист и радио-, телеведущий, ведущий политического шоу «Свобода слова» и с 24 февраля 2022 всеукраинского телевизионного марафона «Единые новости», член жюри «Книги года BBC» Вадим Карпяк.

Кандидат искусствоведения, ведущая научная сотрудница Института проблем современного искусства, заведующая научно-исследовательским отделом искусства ХІХ-нач. ХХ ст. Национальный художественный музей Украины Елена Кашуба-Вольвач.

Мастер народного искусства, искусствовед Валентина Корниенко.

Поэт, прозаик, литературовед, журналист, глава Закарпатской областной организации Национального союза писателей Украины Василий Кузан.

Писатель и поэт, переводчик и эссеист, а ныне волонтер Андрей Любка. Автор романов "Карбид", "Твой взгляд, Чио-Чио-сан", "Малый украинский роман". Лауреат премий «Дебют», «Киевские лавры», имени Юрия Шевелева за модерную эссеистику и премии «Золотой хрен» за самое плохое описание секса в украинской литературе.

Украинский музыкант, вокалист группы ТНМК Олег (Фагот) Михайлюта.

Писательница, филологиня, переводчица, критикиня, кандидат филологических наук, эксперт Украинского культурного фонда Олеся Мудрак-Ковалов. Лауреат премии «Коронация слова», Всемирного фестиваля поэзии Ditët e Naimit.

Актриса Иванна Сахно – уроженка Киева, которая снимается в Голливуде. Среди ее самых известных ролей - съемки в голливудском блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание", комедии "Шпион, который меня бросил". В скором времени ожидается выход сериала «Асока» из Сахно в одной из главных ролей.

Живописец, народный художник, президент Национальной академии искусств Украины Виктор Сидоренко. В 2001 году основал Институт проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины, возглавлявшийся до 2022 года.

Лауреат Шевченковской премии 2001, дирижер, художественный руководитель Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины Владимир Сиренко.

Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2017 года, композитор Богдана Фроляк.

Руководитель Киевского международного кинофестиваля «Молодость», председатель Украинского кинофонда, Кавалер французского ордена искусств и литературы Андрей Халпахчи.

Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года, певица, солистка Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко Анжелина Швачко.

Комитету поручено провести конкурс на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2024 для празднования выдающихся произведений литературы и искусства, публицистики и журналистики, посвященных героической борьбе украинского народа во время вооруженной агрессии рф против Украины.

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