Зеленський оголосив лауреатів Шевченківської премії 2023 і склад нового комітету

Президент підписав указ про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка 2023 року та затвердження нового персонального складу Комітету Шевченківської премії.

Президент України Володимир Зеленський оголосив лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка за 2023 рік. Також глава держави затвердив новий склад Шевченківського комітету. Відповідний указ з'явився на сайті Президента.

«Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2023 року:

Калитко Катерині Олександрівні, поетесі – за книгу поезій «Орден мовчальниць»;

Компаніченку Тарасу Вікторовичу, Бережнюку Максиму Павловичу, Данилейку Северину Володимировичу, Криську Ярославу Андрійовичу, Охрімчуку Сергію Михайловичу, виконавцям гурту «Хорея Козацька» – за авдіоальбом «Пісні Української революції»;

Назаренку Михайлу Йосиповичу, літературознавцеві – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792 – 1883» у двох частинах;

Портнікову Віталію Едуардовичу, журналістові – за публіцистичні статті та виступи останніх років;

Цілик Ірині Андріївні, режисерці – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин», – йдеться в указі президента.

Як йдеться в указі, цьогоріч розмір Шевченківської премії складає 429 тисяч гривень.

Також в цьому ж документі президент оголосив новий склад Шевченківського комітету, який обиратиме переможця Національної премії імені Шевченка наступні три роки.

Очолив його колишній міністр культури Євген Нищук. Заступником голови призначено письменника та літературознавця Дмитра Чистяка.

Також відсьогодні лауреатів Шевченківської премії відбиратимуть:

Театральний критик, заслужений діяч мистецтв України, лауреат премій «Київська пектораль», премії імені І. Котляревського, президент Асоціації театральних критиків України Сергій Васильєв.

Театрознавиця та театральна критикиня, авторка понад 200 друкованих наукових праць, викладачка та лекторка з міжнародним досвідом Ганна Веселовська. У 2010-2016 роках вже входила до комітету.

Один з ініціаторів створення Національної спілки фотохудожників України, фотохудожник, викладач кафедри кінорежисури в інституті ім. І. Карпенка-Карого Ігор Гайдай.

Олексій Жиров – художник, есеїст, арт-куратор, ілюстратор, відомий як Олекса Манн. Резидент проєктів «Жлоб Арт», "BIRUCHIY contemporary art project", співзасновник контркультурного арт-угрупування «Бактерія».

Журналіст та радіо-, телеведучий, ведучий політичного шоу «Свобода слова» та з 24 лютого 2022 року всеукраїнського телевізійного марафону «Єдині новини», член журі «Книги року BBC» Вадим Карп’як.

Кандидатка мистецтвознавства, провідна наукова співробітниця Інституту проблем сучасного мистецтва, завідувачка науково-дослідного відділу мистецтва ХІХ-поч. ХХ ст. Національного художнього музею України Олена Кашуба-Вольвач.

Майстриня народного мистецтва, мистецтвознавиця Валентина Корнієнко.

Поет, прозаїк, літературознавець, журналіст, голова Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України Василь Кузан.

Письменник та поет, перекладач та есеїст, а нині волонтер Андрій Любка. Автор романів «Карбід», «Твій погляд, Чіо-Чіо-сан», «Малий український роман». Лауреат премій «Дебют», «Київські лаври», імені Юрія Шевельова за модерну есеїстику та премії «Золотий хрін» за найгірший опис сексу в українській літературі.

Український музикант, вокаліст групи ТНМК Олег (Фагот) Михайлюта.

Письменниця, філологиня, перекладачка, критикиня, кандидатка філологічних наук, експертка Українського культурного фонду Олеся Мудрак-Ковалів. Лауреатка премії «Коронація слова», Всесвітнього фестивалю поезії Ditët e Naimit.

Акторка Іванна Сахно – уродженка Києва, що знімається в Голлівуді. Серед її найвідоміших ролей – зйомки в голлівудському блокбастері «Тихоокеанський рубіж: Повстання», комедії «Шпигун, який мене кинув». Незабаром очікується вихід серіалу «Асока» з Сахно в одній з головних ролей.

Живописець, народний художник, президент Національної академії мистецтв України Віктор Сидоренко. У 2001 році заснував Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, який очолював до 2022 року.

Лауреат Шевченківської премії 2001 року, диригент, художній керівник Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко.

Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка 2017 року, композиторка Богдана Фроляк.

Керівник Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість», голова Української кінофундації, Кавалер французького ордена мистецтв та літератури Андрій Халпахчі.

Лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року, співачка, солістка Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка Анжеліна Швачка.

Комітету доручено провести конкурс на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року для відзначення видатних творів літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, присвячених героїчній боротьбі українського народу під час збройної агресії рф проти України.

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