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  1. В Україні

$2000 хабаря за бюджетне місце: в Одесі затримали службовця одного з коледжів

22:00, 28 липня 2023
Затримали службовця відразу після того, як він склав та засвідчив власним підписом результати вступних випробувань юнака
$2000 хабаря за бюджетне місце: в Одесі затримали службовця одного з коледжів
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що в Одесі за безперешкодний вступ абітурієнта на бюджетну форму навчання службова особа - член приймальної комісії коледжу - вимагав від його матері неправомірну вигоду. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що за 2000 доларів США фігурант гарантував позитивний бал при складанні хлопцем вступних іспитів та його подальший вступ на бюджету форму навчання.

Правоохоронці затримали службовця відразу після того, як він склав та засвідчив власним підписом результати вступних випробувань юнака, згідно з якими той був включений до списків осіб, що склали іспит і будуть зараховані на навчання за рахунок державних коштів, і отримав другу частину неправомірної вигоди.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Останній затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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