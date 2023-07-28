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  1. В Украине

$2000 взятки за бюджетное место: в Одессе задержан служащий одного из колледжей

22:00, 28 июля 2023
Задержали служащего сразу после того, как он составил и заверил своей подписью результаты вступительных экзаменов юноши.
$2000 взятки за бюджетное место: в Одессе задержан служащий одного из колледжей
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Одессе за беспрепятственное поступление абитуриента на бюджетную форму обучения должностное лицо – член приемной комиссии колледжа – требовал от его матери неправомерную выгоду. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что за 2000 долларов США фигурант гарантировал положительный балл при сдаче парнем вступительных экзаменов и его дальнейшее вступление на бюджетную форму обучения.

Правоохранители задержали служащего сразу после того, как он составил и засвидетельствовал собственной подписью результаты вступительных испытаний юноши, согласно которым тот был включен в списки лиц, сдавших экзамен и будут зачислены на обучение за счет государственных средств, и получил вторую часть неправомерной выгоды.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Последний задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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