Таможенные формальности и электронная транзитная система: 29 июля заработают законодательные изменения

Одним из новшеств Закона № 3229 является возможность оформления Т1 и использования NCTS для целей внутреннего транзита.

29 июля 2023 г. вступает в силу Закон Украины № 3229-IX «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно использования таможенных деклараций и электронной транзитной системы, предусмотренных Конвенцией о процедуре совместного транзита, для осуществления транзита на условиях настоящего Кодекса».

Как сообщает Государственная таможенная служба, одним из новшеств Закона № 3229 является возможность оформления Т1 и использования NCTS для целей внутреннего транзита. При этом субъектом процедуры может выступать исключительно резидент с гарантированием перемещения по гарантии, выданной национальным гарантом. Для целей внутреннего транзита будут использоваться те же гарантии, что и при международном применении NCTS. Особенности заполнения деклараций Т1 для целей внутреннего транзита уже внесены в Методические рекомендации.

О возможности приоритетного пересечения границы при международном применении NCTS для транспортных средств, перемещающих товары по Т1, Гостаможслужба начала работу по практической имплементации таких изменений. О технической реализации нововведения в работе электронной очереди пересечения границы будет доложено дополнительно.

Кроме того, Гостаможслужба обращает внимание бизнеса, что в соответствии с изменениями, внесенными в часть первой статьи 326 Таможенного кодекса Украины, пломбированию подлежат, в частности, все товары, транспортные средства коммерческого назначения, находящиеся под таможенным контролем. Теперь, согласно изменениям в статье 92 Таможенного кодекса Украины, обязательному пломбированию таможенным органом подлежат товары при перемещении их таможенной территорией Украины в таможенном режиме транзит. При этом следует учитывать, что согласно статье 91 Таможенного кодекса Украины, таможенный режим транзита применяется к товарам, которые перемещаются как по проходному транзиту (от границы к границе), так и по внутреннему транзиту (в частности от границы к внутренней таможне, от внутренней таможни к границе. , между двумя внутренними таможнями).

Ввиду указанного вывоз товаров с таможенной территории Украины, в частности в таможенном режиме экспорта, также будет подлежать пломбированию. При этом, в случае отсутствия необходимости осуществления дополнительных таможенных формальностей, таможни в соответствии с рекомендациями Гостаможслужбы должны обеспечить бесплатный въезд транспортных средств в зоны таможенного контроля исключительно для целей пломбирования. Альтернативным вариантом является создание временных зон таможенного контроля непосредственно возле мест расположения подразделений таможенного оформления, где может производиться пломбирование товаров, которые помещаются в соответствующие таможенные режимы.

Ключевые новации этого Закона, по замыслу нардепов:

- транзитная таможенная декларация и электронная транзитная система могут использоваться для выполнения таможенных формальностей и контроля транзитных перемещений между таможенными органами Украины;

- разрешить при перемещении товаров по внутреннему транзиту использование предусмотренного Конвенцией транзитного упрощения предприятием, которое получило соответствующую авторизацию на применение такого упрощения в рамках трансграничных перемещений;

- регламентировать правила подачи таможенной декларации для помещения товаров в таможенный режим транзита, в том числе и для консолидированных грузов;

- ввести обязательную идентификацию товаров при их помещении в таможенный режим транзита путем пломбирования транспортных средств, контейнеров или отдельных упаковок, что соответствует таможенному законодательству Европейского Союза;

- имплементировать в национальное таможенное законодательство такие транзитные упрощения как «статус авторизованного грузоотправителя МДП» и «статус авторизованного грузополучателя МДП», а также определить обязательные условия предоставления авторизаций по применению таких упрощений;

- распространить возможность использования объектов предприятий, определенных в авторизациях на применение вышеуказанных упрощений, при предъявлении таможенному органу товаров, декларантом которых является предприятие, которому предоставлена авторизация на применение упрощения «процедура выпуска по местонахождению»;

- выделить случаи, при которых не подается предварительная таможенная декларация;

- уточнить правила предоставления таможенным органом информации об осуществленных таможенных оформлениях;

- распространить возможность таможенного контроля товаров в первоочередном порядке на перемещаемые товары на условиях Конвенции о процедуре совместного транзита.

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