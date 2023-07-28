Митні формальності та електронна транзитна система: 29 липня запрацюють законодавчі зміни

Однією з новацій Закону № 3229 є можливість оформлення Т1 та використання NCTS для цілей внутрішнього транзиту.

29 липня 2023 року набирає чинності Закон України № 3229-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо використання митних декларацій та електронної транзитної системи, передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, для здійснення транзиту на умовах цього Кодексу».

Як повідомляє Державна митна служба, однією з новацій Закону № 3229 є можливість оформлення Т1 та використання NCTS для цілей внутрішнього транзиту. При цьому суб'єктом процедури може виступати виключно резидент з гарантуванням переміщення гарантією, виданою національним гарантом. Для цілей внутрішнього транзиту використовуватимуться ті ж гарантії, що і при міжнародному застосуванні NCTS. Особливості заповнення декларацій Т1 для цілей внутрішнього транзиту вже внесені до Методичних рекомендацій.

Щодо можливості пріоритетного перетину кордону при міжнародному застосуванні NCTS для транспортних засобів, які переміщують товари за Т1, Держмитслужбою розпочато роботу по практичній імплементації таких змін. Про технічну реалізацію нововведення в роботі електронної черги перетину кордону буде проінформовано додатково.

Крім того, Держмитслужба звертає увагу бізнесу, що відповідно до змін, внесених до частини першої статті 326 Митного кодексу України, пломбуванню підлягають, зокрема, усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, що перебувають під митним контролем. Відтепер, відповідно до змін в статті 92 Митного кодексу України, обов'язковому пломбуванню митним органом підлягають товари при переміщенні їх митною територією України в митному режимі транзит. При цьому слід враховувати, що згідно зі статтею 91 Митного кодексу України, митний режим транзиту застосовується до товарів, які переміщуються як прохідним транзитом (від кордону до кордону), так і внутрішнім транзитом (зокрема від кордону до внутрішньої митниці, від внутрішньої митниці до кордону, між двома внутрішніми митницями).

Зважаючи на зазначене, вивезення товарів з митної території України, зокрема у митному режимі експорту, також підлягатиме пломбуванню. При цьому, у разі відсутності необхідності здійснення додаткових митних формальностей, митниці, відповідно до рекомендацій Держмитслужби, мають забезпечити безкоштовний в'їзд транспортних засобів до зон митного контролю виключно для цілей пломбування. Альтернативним варіантом є створення тимчасових зон митного контролю безпосередньо біля місць розташування підрозділів митного оформлення, де може здійснюватись пломбування товарів, які поміщуються у відповідні митні режими.

Ключові новації цього Закону, за задумом нардепів:

- транзитна митна декларація та електронна транзитна система можуть використовуватись для виконання митних формальностей та контролю за транзитними переміщеннями між митними органами України;

- дозволити при переміщенні товарів внутрішнім транзитом використання передбаченого Конвенцією транзитного спрощення підприємством, яке отримало відповідну авторизацію на застосування такого спрощення в рамках транскордонних переміщень;

- регламентувати правила подання митної декларації для поміщення товарів у митний режим транзиту, у тому числі й для консолідованих вантажів;

- запровадити обов'язкову ідентифікацію товарів під час їх поміщення у митний режим транзиту шляхом пломбування транспортних засобів, контейнерів або окремих паковань, що відповідає митному законодавству Європейського Союзу;

- імплементувати у національне митне законодавство такі транзитні спрощення як «статус авторизованого вантажовідправника МДП» та «статус авторизованого вантажоодержувача МДП», а також визначити обов'язкові умови надання авторизацій на застосування таких спрощень;

- поширити можливість використання об'єктів підприємств, визначених в авторизаціях на застосування вищевказаних спрощень, при пред'явлені митному органу товарів, декларантом яких є підприємство, якому надано авторизацію на застосування спрощення «процедура випуску за місцезнаходженням»;

- виокремити випадки, при яких не подається попередня митна декларація;

- уточнити правила надання митним органом інформації щодо здійснених митних оформлень;

- поширити можливість митного контролю товарів у першочерговому порядку на товари, що переміщуються на умовах Конвенції про процедуру спільного транзиту.

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