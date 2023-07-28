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  1. В Україні

Тризуб для Батьківщини-матері: Запоріжсталь не згодна з претензіями Мінкульту щодо якості своєї сталі

15:51, 28 липня 2023
Запоріжсталь повідомила деякі подробиці щодо сталі для тризуба «Батьківщини-матері»
Тризуб для Батьківщини-матері: Запоріжсталь не згодна з претензіями Мінкульту щодо якості своєї сталі
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Як раніше повідомлялось, що Тризуб для «Батьківщини-матері» виготовлять з європейського металу, бо український не відповідає технічним вимогам. З такою заявою виступило Міністерство культури та інформаційної політики.

Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» не згоден з заявою міністерства про те, що їх матеріал не відповідає якості сталі для виготовлення тризуба.

«Ми впевнені, що сталь виготовлена на «Запоріжсталі» підходить для виробництва тризуба. Комбінат не згоден з висновками Міністерства культури та інформаційної політики України і наведеного акту дефектовки. Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними і будемо захищати честь українського виробника і української сталі», - заявляють в офіційній позиції комбінату.

При цьому додають, що «розуміючи всю важливість проєкту, ми продовжимо виконувати усі взяті на себе зобов’язання у якості партнера виготовлення нового тризуба».

У заяві наголошують, що «Запоріжсталь» за запитом Мінкультури безоплатно надала всю сталь для виготовлення герба та оплатила розроблення проєкту заміни радянського символу.

Зазначається також, що комбінат як виробник прокату для тризуба повністю підтримує ідею декомунізації одного з головних символів країни і заміну радянського герба на новий тризуб на монументі «Батьківщина-Мати» й одним із перших запропонував всебічну допомогу у важливому для формулювання національної ідентичності українців проєкті.

«Ми вважаємо, що у таких величних символах повинна використовуватися сталь, вироблена на українських комбінатах, як символ спротиву агресії. Саме українська сталь, якій роками довіряють в Україні та по всьому світу, яка є у НСК «Олімпійському», новому саркофазі ЧАЄС, Дарницькому мості, найбільшому флагштокові України, мосту у Генуї, лондонському хмарочосі Shard та ще у сотнях відомих будівель і символів», - констатують у заяві.

Раніше у мережі показали тризуб, який замінить герб СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати».

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