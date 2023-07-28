Суд арештував керівника Рівненського обласного військкомату, який побив підлеглого битою

Військкому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Рівненський міський суд обрав запобіжний захід керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Відомо, що 27 липня йому було повідомлено про підозру через побиття підлеглого військового. Разом з керівником районного ТЦК та СЦ він побив чоловіка битою та змушував «вимолювати пробачення» на колінах. Усе це знімали на телефон.

Під час обшуків працівники ДБР знайшли у фігуранта вищезгадану биту.

Посадовцю інкримінують перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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