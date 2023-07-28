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Верховна Рада ухвалила закон про відбір суддів Конституційного Суду за участі міжнародних експертів

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Принцип res judicata та обрахунок строку на апеляційне оскарження судового рішення у разі оголошення у судовому засіданні лише вступної та резолютивної частини такого рішення: позиція ВС.

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  1. В Україні

У НАБУ оприлюднили графік проведення тестування на знання законодавства для кандидатів у детективи

19:42, 28 липня 2023
Резервним днем проведення кваліфікаційного іспиту визначено 22 серпня 2023 року.
У НАБУ оприлюднили графік проведення тестування на знання законодавства для кандидатів у детективи
Джерело фото: Уніан
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У Національному антикорупційному бюро України опублікували графік проведення тестування на знання законодавства для кандидатів на посади детективів.

Також у НАБУ зазначили, що резервним днем проведення кваліфікаційного іспиту визначено 22 серпня 2023 року, але скласти іспит в цей день зможуть лише ті кандидати, які нададуть підтвердження неможливості взяти участь у кваліфікаційному іспиті у визначений час.

Крім того, у Національному антикорбюро наголосили, що кандидати на одночасно декілька посад, конкурсний відбір на заміщення яких оголошено одним розпорядженням, складають кваліфікаційний іспит (тестування) лише один раз і лише протягом проведення відповідного конкурсного відбору однією конкурсною комісією.

Графік – тут.

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