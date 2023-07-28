У НАБУ оприлюднили графік проведення тестування на знання законодавства для кандидатів у детективи

Резервним днем проведення кваліфікаційного іспиту визначено 22 серпня 2023 року.

Джерело фото: Уніан

У Національному антикорупційному бюро України опублікували графік проведення тестування на знання законодавства для кандидатів на посади детективів.

Також у НАБУ зазначили, що резервним днем проведення кваліфікаційного іспиту визначено 22 серпня 2023 року, але скласти іспит в цей день зможуть лише ті кандидати, які нададуть підтвердження неможливості взяти участь у кваліфікаційному іспиті у визначений час.

Крім того, у Національному антикорбюро наголосили, що кандидати на одночасно декілька посад, конкурсний відбір на заміщення яких оголошено одним розпорядженням, складають кваліфікаційний іспит (тестування) лише один раз і лише протягом проведення відповідного конкурсного відбору однією конкурсною комісією.

Графік – тут.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.