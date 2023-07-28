Зеленский ветировал законопроект о выделении более полумиллиарда гривен на достройку Национального музея Голодомора

Законопроект предусматривал выделение 574 млн гривен на достройку музея Голодомора.

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Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон о выделении дополнительных 574 млн грн в завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

Согласно информации, обнародованной в карточке соответствующего законопроекта №9437 на сайте Верховной Рады, 27 июля он возвращен в парламент с предложениями главы государства и передан на рассмотрение руководству.

Как мы писали, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год», которым предусматривается выделение 574 млн гривен на достройку музея Голодомора.

Напомним, Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №9437.

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