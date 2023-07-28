Обов’язки Міністра культури тимчасово виконуватиме Ростислав Карандєєв

Кабмін визначився, хто тимчасово виконуватиме обов'язки Міністра культури та інформаційної політики України.

Виконання обов’язків Міністра культури та інформаційної політики України тимчасово покладено на Ростислава Карандєєва.

Таке рішення прийняв Уряд у п'ятницю, 28 липня.

Нагадаємо, що у четвер, 27 липня, Верховна Рада підтримала відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Як ми повідомляли раніше, до Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення. Водночас парламентський Комітет не підтримав відставку Ткаченка.

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