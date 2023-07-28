Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє провести вибори під час війни, і належить прийняти важливі рішення з цього питання

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що немає конституційної заборони на вибори під час війни, і не повинно бути застою демократії в Україні.

Наталія Алюшина про схвалення реформи оплати праці чиновників: Це запит суспільства та корпусу державних службовців

Раніше у Верховній Раді заявляли про те, що на реалізацію реформи оплати праці чиновників може не вистачити коштів, однак на прийнятті законопроекту 8222 наполягають міжнародні партнери – українські депутати сподіваються, що ці партнери допоможуть з фінансуванням.

У ВККС пояснили, чому не допустили певні громадські організації до формування ГРД

Зокрема, ВККС вирішила відмовити громадським організаціям, які не довели, що працювали з міжнародними проектами.

У Раді вирішили, що настав час передати адміністрування домену GOV.UA іншим суб’єктам

Верховна Рада ухвалила зміни в адмініструванні доменних імен у домені GOV.UA.

Голова Служби дисциплінарних інспекторів буде отримувати більше 107 тисяч грн

Зарплата інспектора, який вивчатиме скарги на суддів, складе більше 80 тисяч грн: Верховна Рада готується схвалити законопроект, який передбачає створення Служби дисциплінарних інспекторів.

  1. В Україні

Обов’язки Міністра культури тимчасово виконуватиме Ростислав Карандєєв

16:31, 28 липня 2023
Кабмін визначився, хто тимчасово виконуватиме обов'язки Міністра культури та інформаційної політики України.
Обов’язки Міністра культури тимчасово виконуватиме Ростислав Карандєєв
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Виконання обов’язків Міністра культури та інформаційної політики України тимчасово покладено на Ростислава Карандєєва.

Таке рішення прийняв Уряд у п'ятницю, 28 липня.

Нагадаємо, що у четвер, 27 липня, Верховна Рада підтримала відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Як ми повідомляли раніше, до Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення. Водночас парламентський Комітет не підтримав відставку Ткаченка.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді