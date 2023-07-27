Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури

У четвер, 27 липня, Верховна Рада підтримала відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосував 321 нардеп.
«Питання призначення нового міністра сьогодні не стоїть у порядку денному і скоріш за все не буде на цьому тижні», — додав нардеп.
Фото: Ярослав Железняк
Як ми повідомляли раніше, до Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення.
Раніше петицію щодо звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка підписали понад 25 тисяч українців.
Також ми писали, що замість Ткаченка посаду Міністра культури може зайняти Олеся Островська-Люта.
Додамо, що парламентський Комітет не підтримав відставку Олександра Ткаченка.
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