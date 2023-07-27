Рада поддержала отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры

Вопроса о назначении нового министра пока нет в повестке дня.

В четверг, 27 июля, Верховная Рада поддержала отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовал 321 нардеп.

«Вопрос назначения нового министра сегодня не стоит в повестке дня и, скорее всего, не будет на этой неделе», — добавил нардеп.

Фото: Ярослав Железняк

Как мы сообщали ранее, в Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении.

Ранее петицию об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко подписали более 25 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что вместо Ткаченко должность Министра культуры может занять Олеся Островская-Люта.

Добавим, что парламентский Комитет не поддержал отставку Александра Ткаченко.

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