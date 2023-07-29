Первые заморозки в Украине могут быть в октябре-ноябре.

В Украине первые заморозки следует ожидать осенью. Об этом рассказали синоптики, передает «Телеграф».

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазиры Мартазиновой, в ноябре могут быть резкие похолодания зимнего характера.

Впрочем, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, первые заморозки следует ожидать даже раньше ноября.

«Начало октября будет прохладное. Температура ночью достаточно низкая – до заморозков», – прогнозирует Деркач.

В ноябре же, согласно предсказанию народного синоптика, ночные морозы будут стабильным явлением. На экваторе луны потеплеет, а под занавес осени — снова минус ночью и первый мокрый снег.

Ранее украинцам сообщили, какая погода будет в последние выходные июля.

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