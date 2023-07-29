В Швейцарії знайшли тіло туриста, який зник майже 40 років тому

38-річний німецький альпініст пропав безвісти у вересні 1986 року.

Джерело фото: policevalais.ch

У Швейцарії альпіністи виявили тіло туриста, який зник в Альпах майже 40 років тому. Про це повідомили у швейцарській поліції.

38-річний німецький альпініст пропав безвісти у вересні 1986 року. Він не повернувся з походу, а пошуки тоді виявились марними.

Рештки доставили до лікарні, де судмедексперти провели аналіз ДНК та порівняли з біологічним матеріалом зниклого туриста.

«Льодовики, що відступають, все частіше "приносять" альпіністів, про зникнення яких повідомлялося кілька десятиліть тому», – зазначили в поліції.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.