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  1. У світі

В Швейцарії знайшли тіло туриста, який зник майже 40 років тому

20:49, 29 липня 2023
38-річний німецький альпініст пропав безвісти у вересні 1986 року.
В Швейцарії знайшли тіло туриста, який зник майже 40 років тому
Джерело фото: policevalais.ch
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У Швейцарії альпіністи виявили тіло туриста, який зник в Альпах майже 40 років тому. Про це повідомили у швейцарській поліції.

38-річний німецький альпініст пропав безвісти у вересні 1986 року. Він не повернувся з походу, а пошуки тоді виявились марними.

Рештки доставили до лікарні, де судмедексперти провели аналіз ДНК та порівняли з біологічним матеріалом зниклого туриста.

«Льодовики, що відступають, все частіше "приносять" альпіністів, про зникнення яких повідомлялося кілька десятиліть тому», – зазначили в поліції.

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