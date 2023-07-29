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  1. В Україні

У НАЗК заявили що ексзаступник керівника ОП не з’явився для вручення протоколу – Тимошенко пообіцяв зустрітися в суді

17:40, 29 липня 2023
Ексзаступник Єрмака зазначив, що надав усі договори та чеки і зустрінеться у суді, де буде доводити свою правоту.
У НАЗК заявили що ексзаступник керівника ОП не з’явився для вручення протоколу – Тимошенко пообіцяв зустрітися в суді
Джерело фото: vin.gov.ua
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Як писала «Судово-юридична газета», у НАЗК повідомили, що ексзаступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко не з’явився до Національного агентство з питань запобігання корупції для вручення протоколу.

У Агентстві зазначили, що запросили Кирила Тимошенка прибути для вручення протоколу про вчинення ним низки правопорушень, за які передбачена адміністративна відповідальність.

«Посадовцю було направлено офіційне запрошення на 15:00 28 липня 2023 року, але, попри висловлену ним обіцянку прибути до Агентства, Тимошенко не з’явився. Протокол буде надіслано йому для ознайомлення поштою», - пишуть у НАЗК.

У Нацгенстві заявили, що під час перевірки НАЗК встановлено, що «посадовець використовував повноваження у особистих інтересах та порушив визначені Законом «Про запобігання корупції» обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище».

Після публікації Тимошенко повідомив, що відповів на всі запити НАЗК і надав договори та чеки.

«Я відповів на всі запити й питання НАЗК більше ніж пів року тому. Надав усі договори, чеки і за прокат автомобіля, і за проживання в готелі восени минулого року.

І тут, після пів року мовчання, за декілька годин НАЗК закінчує всі перевірки і вирішує не брати до уваги всі мої відповіді та документи. Ну значить зустрінемось у суді, і там я буду доводити свою правоту», - сказав він у коментарі «Українській правді».

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