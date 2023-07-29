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  1. В Україні

Як змінилися споживчі ціни на товари та послуги в Україні – дані Держстату

21:26, 29 липня 2023
За даними Держстату, на 4,1–0,5% знизилися ціни на яйця, рис, продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, сало, молоко, сири.
Як змінилися споживчі ціни на товари та послуги в Україні – дані Держстату
Зображення: freepik.com
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У Державній службі статистики розповіли, як змінилися споживчі ціни на товари та послуги в України.

«На споживчому ринку у червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,1%. Найбільше (на 1,9%) подорожчали м'ясо та м'ясопродукти. На 1,0–0,2% зросли ціни на овочі, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб. Водночас на 4,1–0,5% знизилися ціни на яйця, рис, продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, сало, молоко, сири. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,5%, алкогольні напої – на 0,2%.

Одяг і взуття  подешевшали на 3,0%, зокрема, одяг – на 3,1%, взуття – на 3,0%.

Зростання цін (тарифів) на  житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 11,9% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на електроенергію на 69,7%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,8% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,0%. Водночас на 3,1% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,5%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 13,8%», - йдеться у аналітиці.

Джерело фото: ukrstat.gov.ua

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