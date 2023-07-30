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Денис Маслов считает, что угроза получить 15 лет лишения свободы может помочь борьбе с коррупцией в судебной власти

08:00, 30 июля 2023
Председатель Комитета Денис Маслов придерживается мнения, что за счет повышения верхнего предела санкции за коррупцию и введения в Уголовный кодекс отдельного раздела можно ее побороть.
Денис Маслов считает, что угроза получить 15 лет лишения свободы может помочь борьбе с коррупцией в судебной власти
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Председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов после того, как НАБУ и САП 24 июля сообщили о разоблачении председателя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия, решил напомнить о своем законопроекте о повышении верхней границы санкции за коррупцию в судебной власти.

«Очередные громкие события в судебной власти свидетельствуют только об одном.

Надо немедленно принимать законопроект 9438.

За влияние на принятие судебного решения любым лицом во время военного положения - лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества!!!» – отметил он.

Напомним, проектом Маслова предлагается добавить в Уголовный кодекс целый раздел XVII-А «Коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия», а именно 5 статей: 370-1 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды судье или присяжному», 370-2 «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды судьей или присяжным», 370-3 «Влияние на принятие судебного решения судьей, присяжным», 370-4 «Подкуп эксперта, специалиста» и 370-5 «Подкуп свидетеля».

Впрочем, как отмечает Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, эффективность наказания зависит не только от строгости санкции той или иной уголовно-правовой нормы, но и способности правоохранительных органов не допустить безнаказанности уголовно наказуемых деяний.

Именно безнаказанность (а не мягкость наказаний, назначаемых судами за совершение соответствующих уголовных правонарушений) является в данном случае той основой, на которой формируется и распространяется поведение, направленное на совершение новых общественно опасных деяний.

Ранее то, что важным в аспекте привлечения к ответственности за коррупционные уголовные правонарушения является обеспечение неотвратимости наказания, а не просто ужесточение санкции, подчеркивал и председатель Верховного Суда Станислав Кравченко.

Автор: Наталья Мамченко

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