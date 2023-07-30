Рейтинг столиц Европы для путешествий: туристы выбрали лучший город

VisaGuide.World провела исследование, составив список европейских столиц и сравнив их по нескольким аспектам.

Платформа для путешественников VisaGuide.World опросил 1 200 туристов из 35 стран мира. Они рассказали, что больше всего ценят во время путешествия в Европу.

На основе результатов этого опроса VisaGuide.World провела исследование, составив список европейских столиц и сравнив их по нескольким аспектам, включая безопасность, доброжелательность, уровень владения неродным английским, цены и т.п. и опубликовала рейтинг лучших столиц Европы, которые следует посетить туристам:

Источник фото: visaguide.world

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