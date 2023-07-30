Школы Киевщины готовятся к новому учебному году, чтобы дети могли вернуться в классы

По словам заместителя начальника КОВА, в этом году была поставлена задача, чтобы 1 сентября все дети имели возможность учиться в очном формате.

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Как сообщила заместитель начальника Киевской ОВА Жанна Осипенко, в этом году была поставлена задача, чтобы 1 сентября все дети имели возможность учиться в очном формате.

Об этом пишет Киевская областная военная администрация.

«В прошлом учебном году на дистанционном обучении находилось 7% школ области. В этом году была поставлена задача, чтобы 1 сентября все дети имели возможность учиться в очном формате. А это напрямую связано с емкостью укрытий: в заведении не может быть одновременно больше учеников, чем есть мест в хранилище. Поэтому, чтобы обеспечить полное посещение, укрытия должны вмещать всех присутствующих», - говорится в сообщении.

Как отмечают в КОВА, заведения образования Киевщины готовят к новому учебному году, осуществляют ремонты и строительства укрытий, обустраивают классы, столовые, спортивные залы. На территории Киевской области для заведений образования обустроено 1249 укрытий, которые в целом могут вместить 267,9 тыс. человек.

Заместитель начальника КОВА сообщила, что с целью обеспечения надлежащей работы укрытий мониторинговые группы в составе работников ГСЧС, представителей районных администраций и органов местного самоуправления в течение 3 недель осуществляли объезды заведений образования. Они побывали во всех без исключения укрытиях и предоставили рекомендации по улучшению их состояния и устранению недостатков. Повторные проверки планируется провести во второй половине августа.

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