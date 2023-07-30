Нацбанк возобновил плановые выездные проверки банков и небанковских учреждений

Эти проверки были остановлены с 15 июня 2022 года.

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Национальный банк Украины с 29 июля возобновляет осуществление плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора.

Как отмечают в НБУ, эти проверки были остановлены с 15 июня 2022 года.

«Для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников объектов надзора и Национального банка в период действия военного положения в Украине Национальный банк продолжит использовать практику осуществления выездных проверок в дистанционном формате – без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению банка/небанковского учреждения, при имеющейся возможности предоставления банками/небанковскими учреждениями удаленного доступа», – отметили в НБУ.

Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Национальный банк увеличил срок для ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставлении объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.

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