На границе с Венгрией пограничники нашли у мужчины трость с 55-сантиметровым клинком, фото

Сотрудники Нацполиции изъяли трость с секретом.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Мукачевского отряда и таможенники в пункте пропуска «Вылок», что на границе с Венгрией нашли у мужчины трость с секретом.

Как рассказали в ГПСУ, во время проверки авто, которым ехал 59-летний мужчина из Украины, обзорная группа обнаружила трость, оснащенную изнутри клинком, длиной 55 см и шириной 2,5 см.

Путешественник, гражданин Украины, рассказал, что получил ее в подарок и использует при ходьбе.

Об обнаружении признаков незаконного обращения с оружием пограничники проинформировали работников Нацполиции, которые изъяли трость и будут принимать правовое решение по данному факту.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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