Главные аспекты судебной практики по трансфертному ценообразованию: обзор КАС ВС

Обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда относительно трансфертного ценообразования.

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Украина в полной мере вовлечена в процессы противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу доходов из-под налогообложения (План действий BEPS), что в контексте глобализации экономики является мировым трендом. На этом подчеркнули в Государственной службе.

«Процесс накопления судебной практики позволяет устанавливать прозрачные, понятные и справедливые правила налогообложения контролируемых операций, избегать методологических ошибок, способствует проведению открытого диалога между налогоплательщиком и контролирующим органом и улучшению бизнес-климата в Украине», - отметили в ГНС.

С этой целью Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда относительно трансфертного ценообразования, в частности, по налогообложению таких операций:

признание хозяйственных операций контролируемыми;

реализация принципа «вытянутой руки»;

особенности налоговой отчетности и контроля.

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