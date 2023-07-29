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Главные аспекты судебной практики по трансфертному ценообразованию: обзор КАС ВС

21:44, 29 июля 2023
Обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда относительно трансфертного ценообразования.
Главные аспекты судебной практики по трансфертному ценообразованию: обзор КАС ВС
Изображение: freepik.com
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Украина в полной мере вовлечена в процессы противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу доходов из-под налогообложения (План действий BEPS), что в контексте глобализации экономики является мировым трендом. На этом подчеркнули в Государственной службе.

«Процесс накопления судебной практики позволяет устанавливать прозрачные, понятные и справедливые правила налогообложения контролируемых операций, избегать методологических ошибок, способствует проведению открытого диалога между налогоплательщиком и контролирующим органом и улучшению бизнес-климата в Украине», - отметили в ГНС.

С этой целью Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда относительно трансфертного ценообразования, в частности, по налогообложению таких операций:

  • признание хозяйственных операций контролируемыми;
  • реализация принципа «вытянутой руки»;
  • особенности налоговой отчетности и контроля.

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КАС ВС
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