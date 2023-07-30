На монументі «Батьківщина-мати» почали демонтаж радянського герба, фото

В Мінкульті показали фото з місця роботи.

Джерело фото: facebook.com/MCIPUkraine

На монументі «Батьківщина-мати» розпочалися роботи з демонтажу радянського герба в межах проєкту «Тризуб Батьківщини». Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України та опублікували фото.

«До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ — український тризуб», - зазначили у МКІП.

Раніше ми писали, що монумент «Батьківщина-мати» у Києві хочуть перейменувати на «Україна-мати».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.