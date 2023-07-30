Як сплачувати добровільні пенсійні внески: роз’яснення ПФУ

Внесок може бути будь-якого розміру, проте для зарахування повного місяця стажу потрібно сплатити за нього хоча б мінімальний страховий внесок.

Українці, які хочуть збільшити стаж чи розмір зарплати для призначення майбутньої пенсії, можуть добровільно сплачувати страхові внески. У Пенсійному фонді роз’яснили, хто це може зробити.

Сплачувати добровільні пенсійні внески можна як за себе, так і за іншу особу.

Зробити це можна лише за особу, яка:

досягла 16 років.

не є пенсіонером.

є в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (тобто вже мала хоча б одну офіційну роботу).

Для збільшення зарплати добровільний страховий внесок може бути будь-якого розміру, проте для зарахування повного місяця стажу потрібно, щоб внесена за місяць сума становила не менше мінімального визначеного страхового внеску – наразі це 22% від мінімальної заробітної плати, тобто 1474 грн.

Необхідно укласти Договір з Пенсійним фондом України, сплатити внески – за себе, або на користь іншої особи.

Договір укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Для цього потрібно авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або системи GOV.ID.

Людина самостійно визначає, скільки часу бажає сплачувати внески після укладання Договору, періодичність сплати страхових внесків та їх розмір.

Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок Фонду. Інформація про сплату внесків не потребує подачі жодних звітів.

Повідомлення про сплату надійде в особистий кабінет застрахованої особи, на користь якої сплачено внески, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу та за нього буде враховано заробітну плату – для незастрахованих осіб, а для застрахованих – буде збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Якщо по Договору за певний місяць сплачено, наприклад, 2 тисячі гривень, то для застрахованої особи місячний заробіток, який буде враховано при обчисленні пенсії, збільшиться більш як на 9 тисяч гривень.

Фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату, яка буде врахована для призначення пенсії, майже на 455 гривень.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.