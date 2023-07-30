В Карпати з велосипедами: УЗ запустить додатковий зручно облаштований поїзд

Регіональний поїзд буде облаштований спеціальними велостійками.

Джерело фото: Tripadvisor

В Україні з 1 серпня почне курсувати додатковий регіональний поїзд №827/828 зі Львова через Сколе, Славсько, Воловець до Мукачева. Поїзд обладнано спеціальними велостійками у першому та останньому вагонах поїзда, – повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Розклад руху поїзду:

відправлення зі Львова о 07:35, прибуття до Мукачева о 12:07.

відправлення з Мукачева о 14:30, прибуття до Львова о 18:45.

Регіональний поїзд робитиме зупинки на станціях: Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Гребенів, Тухля, Славсько, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати.

В УЗ попереджають, що 3, 8, 10, 17, 24, 31 серпня поїзд в ходу не буде, а з 15 серпня розклад зазнає незначних корективів.

УЗ також запускає додатковий поїзд з Києва до Карпат.

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