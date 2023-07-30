Понад 50% українців не довіряють судам і партіям – опитування

Найвищий рівень довіри мають Збройні Сили України.

Зображення: freepik.com

Українці найменше довіряють політичним партіям та судам. Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 11 липня цього року в рамках проекту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Результати опитування показали, що серед соціальних інститутів, найбільшу недовіру українці висловлюють політичним партіям (51,2%) та судовій системі України (50,7%). Також 44,4% респондентів зазначили, що не довіряють державному апарату (чиновникам).

Високий рівень довіри мають ЗСУ (87,3%) добровольчі батальйони (78,2%), волонтерські організації (71,7%).

Джерело фото: razumkov.org.ua

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