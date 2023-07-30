Як запобігти торгівлі людьми та не стати співучасником: застереження таксистам

Перевезення кримінального правопорушника може трактуватися як співучасть.

Водії таксі можуть допомогти розпізнати потерпілих від торгівлі людьми, адже таксі часто використовують для їх транспортування, та допомогти цим людям, викликавши поліцію, – зазначає Мінсоцполітики.

Щоб допомогти постраждалим від торгівлі людьми і самим не стати жертвою, водіям таксі рекомендують:

у жодному разі не намагайтеся самостійно протистояти підозрюваному в торгівлі людьми;

надаючи інформацію поліції, важливо вказати якомога більше деталей;

дотримуйтеся корпоративного протоколу, як-от сповіщення керівництва компанії та служби внутрішньої безпеки.

Відповідно до Ст. 27 КК перевезення кримінального правопорушника, навіть не обіцяне заздалегідь, може трактуватися правоохоронцями як співучасть.

При цьому відповідно до Ст. 75 і 214 Кримінального процесуального кодексу будь-яка особа має право поділитися своїми підозрами щодо вчинення кримінального правопорушення з органами поліції. Саме вони здійснюють розслідування та перевіряють факти. У випадку, якщо наявні підозри не підтвердилися, заявник не несе за це відповідальності.

Чинним законодавством передбачено також, що у випадку виклику до слідчого або суду повісткою роботодавець зобов’язаний відпустити працівника з роботи зі збереженням середньої заробітної плати.

Якщо існує підозра про випадки торгівлі людьми чи будь-якого виду експлуатації, необхідно звернутися за номерами:

102 – поліція

1547 – гаряча лінія з протидії торгівлі людьми

112 – служба екстреної допомоги в ЄС.

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