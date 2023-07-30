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  1. В Україні

Як запобігти торгівлі людьми та не стати співучасником: застереження таксистам

20:32, 30 липня 2023
Перевезення кримінального правопорушника може трактуватися як співучасть.
Як запобігти торгівлі людьми та не стати співучасником: застереження таксистам
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Водії таксі можуть допомогти розпізнати потерпілих від торгівлі людьми, адже таксі часто використовують для їх транспортування, та допомогти цим людям, викликавши поліцію, – зазначає Мінсоцполітики.

Щоб допомогти постраждалим від торгівлі людьми і самим не стати жертвою, водіям таксі рекомендують:

  • у жодному разі не намагайтеся самостійно протистояти підозрюваному в торгівлі людьми;
  • надаючи інформацію поліції, важливо вказати якомога більше деталей;
  • дотримуйтеся корпоративного протоколу, як-от сповіщення керівництва компанії та служби внутрішньої безпеки.

Відповідно до Ст. 27 КК перевезення кримінального правопорушника, навіть не обіцяне заздалегідь, може трактуватися правоохоронцями як співучасть.

При цьому відповідно до Ст. 75 і 214 Кримінального процесуального кодексу будь-яка особа має право поділитися своїми підозрами щодо вчинення кримінального правопорушення з органами поліції. Саме вони здійснюють розслідування та перевіряють факти. У випадку, якщо наявні підозри не підтвердилися, заявник не несе за це відповідальності.

Чинним законодавством передбачено також, що у випадку виклику до слідчого або суду повісткою роботодавець зобов’язаний відпустити працівника з роботи зі збереженням середньої заробітної плати.

Якщо існує підозра про випадки торгівлі людьми чи будь-якого виду експлуатації, необхідно звернутися за номерами:

  • 102 – поліція
  • 1547 – гаряча лінія з протидії торгівлі людьми
  • 112 – служба екстреної допомоги в ЄС.

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