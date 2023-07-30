Нова соцмережа Threads втратила понад половину користувачів, — Цукерберг

Він назвав ситуацію нормальною і висловив надію, що показники поліпшаться, коли Threads матиме нові функції.

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Нова соцмережа Threads втратила понад половину користувачів. Про це заявив засновник Meta Марк Цукерберг, пише BBC.

«Якщо у вас зареєструється понад 100 мільйонів людей, в ідеалі було б чудово, якби всі вони або навіть половина з них залишилися. Ми ще не досягли цього», — сказав він.

Цукерберг назвав ситуацію нормальною і висловив надію, що показники поліпшаться, коли Threads матиме нові функції. За словами одного з топменеджерів Meta Кріса Кокса, тепер компанія зосередилася на збільшенні кількості «гачків», щоб повернути людей у соцмережу.

Він також розповів співробітникам про величезну ставку компанії на ще не створений світ віртуальної реальності Metaverse. Він сказав, що робота над технологією доповненої реальності (AR) і віртуальної реальності (VR) «не випереджає графік, але йде за планом». Однак він не очікує, що їх використання стане масовим до наступного десятиліття.

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