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Виплачують до 7 300 злотих: українці у Польщі можуть отримати допомогу на ремонт

19:55, 30 липня 2023
Українські біженці в Польщі можуть отримати кошти на ремонт житла.
Виплачують до 7 300 злотих: українці у Польщі можуть отримати допомогу на ремонт
Зображення: freepik.com
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Українці, які проживають у Польщі можуть скористатися фінансовою допомогою на проведення ремонтних робіт у своєму житлі. Про які суми йдеться, на які види ремонту і хто може отримати допомогу розповіли на порталі «Ukrainian in Poland».

Програма від фонду Habitat for Humanity Poland передбачає надання дофінансування на проведення ремонтних робіт. Усього можна отримати від 1 000 до 7 300 злотих.

На фінансову допомогу можуть претендувати:

  1. Українці, які мають статус UKR і самостійно орендують житло в Польщі.
  2. Польські власники квартир, які здають своє житло українцям зі статусом UKR.

За кошти від фонду можна придбати всі необхідні матеріали для ремонту. Програма допоможе зробити таке:

  • Придбати сантехніку або електричні прилади;
  • Поміняти двері та вікна;
  • Замінити підлогу;
  • Відремонтувати вентиляцію;
  • Зробити ремонт стін.

Якщо гроші потрібні для інших цілей, що пов’язані з ремонтом, потрібно вказати це в анкеті. Для того, щоб подати заявку, потрібно:

  1. Завантажити договір на проведення ремонту.
  2. Роздрукувати та заповнити його.
  3. Заповнити спецільну форму.

Дедлайн подання заявок завтра – 31 липня. Результати будуть оголошені 7 серпня.

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