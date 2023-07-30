Виплачують до 7 300 злотих: українці у Польщі можуть отримати допомогу на ремонт

Українці, які проживають у Польщі можуть скористатися фінансовою допомогою на проведення ремонтних робіт у своєму житлі. Про які суми йдеться, на які види ремонту і хто може отримати допомогу розповіли на порталі «Ukrainian in Poland».
Програма від фонду Habitat for Humanity Poland передбачає надання дофінансування на проведення ремонтних робіт. Усього можна отримати від 1 000 до 7 300 злотих.
На фінансову допомогу можуть претендувати:
- Українці, які мають статус UKR і самостійно орендують житло в Польщі.
- Польські власники квартир, які здають своє житло українцям зі статусом UKR.
За кошти від фонду можна придбати всі необхідні матеріали для ремонту. Програма допоможе зробити таке:
- Придбати сантехніку або електричні прилади;
- Поміняти двері та вікна;
- Замінити підлогу;
- Відремонтувати вентиляцію;
- Зробити ремонт стін.
Якщо гроші потрібні для інших цілей, що пов’язані з ремонтом, потрібно вказати це в анкеті. Для того, щоб подати заявку, потрібно:
- Завантажити договір на проведення ремонту.
- Роздрукувати та заповнити його.
- Заповнити спецільну форму.
Дедлайн подання заявок завтра – 31 липня. Результати будуть оголошені 7 серпня.
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