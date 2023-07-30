Виплачують до 7 300 злотих: українці у Польщі можуть отримати допомогу на ремонт

Українські біженці в Польщі можуть отримати кошти на ремонт житла.

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Українці, які проживають у Польщі можуть скористатися фінансовою допомогою на проведення ремонтних робіт у своєму житлі. Про які суми йдеться, на які види ремонту і хто може отримати допомогу розповіли на порталі «Ukrainian in Poland».

Програма від фонду Habitat for Humanity Poland передбачає надання дофінансування на проведення ремонтних робіт. Усього можна отримати від 1 000 до 7 300 злотих.

На фінансову допомогу можуть претендувати:

Українці, які мають статус UKR і самостійно орендують житло в Польщі. Польські власники квартир, які здають своє житло українцям зі статусом UKR.

За кошти від фонду можна придбати всі необхідні матеріали для ремонту. Програма допоможе зробити таке:

Придбати сантехніку або електричні прилади;

Поміняти двері та вікна;

Замінити підлогу;

Відремонтувати вентиляцію;

Зробити ремонт стін.

Якщо гроші потрібні для інших цілей, що пов’язані з ремонтом, потрібно вказати це в анкеті. Для того, щоб подати заявку, потрібно:

Завантажити договір на проведення ремонту. Роздрукувати та заповнити його. Заповнити спецільну форму.

Дедлайн подання заявок завтра – 31 липня. Результати будуть оголошені 7 серпня.

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