Выплачивают до 7300 злотых: украинцы в Польше могут получить помощь на ремонт

Украинские беженцы в Польше могут получить деньги на ремонт жилья.

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Украинцы, проживающие в Польше, могут воспользоваться финансовой помощью на проведение ремонтных работ в своем жилье. О каких суммах идет речь, на какие виды ремонта и кто может получить помощь, рассказали на портале «Ukrainian in Poland».

Программа от фонда Habitat for Humanity Poland предусматривает предоставление дофинансирования на проведение ремонтных работ. Всего можно получить от 1000 до 7300 злотых.

На финансовую помощь могут претендовать:

Украинцы, имеющие статус UKR и самостоятельно арендуют жилье в Польше. Польские владельцы квартир, сдающих свое жилье украинцам со статусом UKR.

За деньги от фонда можно приобрести все необходимые материалы для ремонта. Программа поможет сделать следующее:

Приобрести сантехнику или электрические приборы;

поменять двери и окна;

Заменить пол;

Отремонтировать вентиляцию;

Произвести ремонт стен.

Если деньги нужны для других целей, связанных с ремонтом, нужно указать это в анкете. Для того чтобы подать заявку, нужно:

Загрузить договор на проведение ремонта. Распечатать и заполнить его. Заполнить специальную форму.

Дедлайн подачи заявок завтра – 31 июля. Результаты будут объявлены 7 августа.

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