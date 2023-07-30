В Воздушных силах прокомментировали атаку беспилотников на Крым и Москву

Юрий Игнат прокомментировал атаки беспилотников на Москву и оккупированный Крым.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал атаки беспилотников на Москву и оккупированный Крым. Об этом он рассказал в эфире украинского национального телемарафона.

«В россии всегда что-то летает, и в Москве, в частности. Есть те, кого война «не касается» – она уже затрагивает. Уже есть определенные настроения в россии – что-то прилетает и громко. Как бы российские власти не хотели закрыть на это глаза и сказать, что они все сбили – и в Крыму все сбили, и там все сбили, – но что-то прилетает. Поэтому говорить о российском покое в глубинке уже не приходится. Они получили то, что хотели», – подчеркнул он.

Игнатий добавил, что беспилотники, даже тихоходные – сложная цель для противовоздушной обороны.

Как сообщалось, в Москве прогремели сильные взрывы. Страну-агрессора атаковали беспилотники. Взрывы произошли возле комплекса «Москва-Сити» из-за попадания в объект дрона.

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