Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara могут открыться в украинских ТРЦ уже осенью

Глава Украинского Совета Торговых Центров предположил, что Inditex может возобновить работу в Украине уже в этом году.

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Испанская группа Inditex, являющаяся владельцем брендов ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и других, может возобновить работу своих магазинов уже осенью.

Об этом сообщил глава Украинского Совета Торговых Центров Максим Гаврюшин, пишет UCSC.

«Профессиональное сообщество делает много для того, чтобы Inditex вернулся. Это очень важно и с экономической, и социальной, и политической точки зрения. Inditex является одним из самых крупных ритейлеров в Украине. Его открытие также будет сигналом для других международных ритейлеров отноитсельно возобновления работы или открытию новых магазинов. У меня есть ощущение, что открытие может состояться быстрее, чем кажется. Ближайшее окно возможностей для этого – конец августа – конец октября. Если это не произойдет в этот промежуток, следующее окно будет уже весной», — заметил Максим Гаврюшин.

Глава УСТЦ надеется, что открытие все же состоится в ближайшие месяцы, однако отмечает, что прогнозировать это очень сложно. На решение компании в любой момент может положительно или отрицательно повлиять какая-нибудь новость.

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