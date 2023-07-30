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Илон Маск установил букву «X» на крыше штаб-квартиры в Сан-Франциско – власти начали расследование

15:51, 30 июля 2023
Маск представил новый логотип «X» на замену известной синей птицы Twitter.
Илон Маск установил букву «X» на крыше штаб-квартиры в Сан-Франциско – власти начали расследование
Источник фото: Noah Berger / AP
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На крыше штаб-квартиры компании Илона Маска в Сан-Франциско 28 июля появился гигантский знак «X». Городские власти начали расследование, поскольку логотип был установлен без разрешения.

Об этом пишет «Associated Press».

Городские власти говорят, что замена букв или символов на зданиях или установка вывески на них требует разрешения по соображениям проектирования и безопасности.

Патрик Ханнан, пресс-секретарь Департамента строительной инспекции, заявил в начале этой недели, что для любой замены букв или символов требуется разрешение, чтобы обеспечить «соответствие историческому характеру здания» и убедиться, что дополнение безопасно прикреплено.

«Для установки этого знака также необходима проверка и согласование планирования. Город подает жалобу и начинает расследование», – отметил он.

Маск представил новый логотип «X» на замену известной синей птицы Twitter.

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