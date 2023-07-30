В Турции в ДТП погиб гид-украинец в результате ДТП

В Алании экскурсионный автобус на светофоре врезался в грузовик.

Источник фото: TRT Haber

В Турции на трассе в Алании в ДТП попал экскурсионный микроавтобус с туристами из Казахстана. В результате аварии погиб гид, который был гражданином Украины, – сообщает TRT Haber.

Экскурсионный микроавтобус на светофоре врезался в грузовик. Водитель автобуса и гид Украины погибли на месте аварии. Кроме того, пострадали еще 12 человек.

По сообщению на место аварии были направлены бригады полиции, жандармерии и медиков.

Шестеро из пострадавших пассажиров находятся в тяжелом состоянии, все госпитализированы в больницы Аланьи и Манавгата.

Водитель грузовика доставлен в отделение жандармерии для дачи показаний.

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