В Туреччині у ДТП загинув гід-українець

В Аланії екскурсійний автобус на світлофорі врізався у вантажівку.

Джерело фото: TRT Haber

В Туреччині на трасі в Аланії у ДТП потрапив екскурсійний мікроавтобус із туристами з Казахстану. У результаті аварії загинув гід, який був громадянином України, – повідомляє TRT Haber.

Екскурсійний мікроавтобус на світлофорі врізався у вантажівку. Водій автобуса та гід України загинули на місці аварії. Крім того, постраждали ще 12 осіб.

За повідомленням на місце аварії були направлені бригади поліції, жандармерії та медиків.

Шестеро з постраждалих пасажирів перебувають у важкому стані, усіх госпіталізовано до лікарень Аланьї та Манавгата.

Водій вантажівки доставлений до відділення жандармерії для надання свідчень.

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