У ЗСУ вперше тестують «тактичні кросівки»

Понад 10 українських фірм зголосилися надати свої моделі комфортних напівчеревиків для тестового носіння військовослужбовцями.

Джерело фото: t.me/ministry_of_defense_ua

У Збройний Силах України тестують «тактичні кросівки». Як розповіли у Міноборони, понад 10 українських фірм зголосилися надати свої моделі комфортних напівчеревиків для тестового носіння потенційними споживачами.

Як зазначається, перший етап випробувань військовослужбовцями на зручність та комфорт завершився.

Після отримання відгуків з військ офіцери Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ опрацьовують технічну специфікацію до даного предмета з урахуванням рекомендацій та пропозицій військовослужбовців.

Далі – затвердження зразка-еталону.

Результатом проробленої роботи є прийняття на забезпечення ЗСУ та ДССТ нового предмета речового майна або апгрейд існуючих.

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