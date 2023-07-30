Судитимуть двох колаборантів, які очолили окуповані держустанови «днр»

Двоє колаборантів пішли на співпрацю з рф та очолили так звані виконавчо-розпорядчі органи окупантів.

Судитимуть двох колаборантів, які під час тимчасової окупації частини Донецької області армією рф добровільно очолили «державні установи міста Маріуполь» так званої «днр», – повідомляє Нацполіція України.

Правоохоронці встановили, що фігуранти під час тимчасової окупації російськими військами м. Маріуполя та с. Урзуф Маріупольського району пішли на співпрацю з ворогом та очолили так звані виконавчо-розпорядчі органи окупантів: «адміністрацію Пріморського району Маріуполя» та «Урзуфскую сєльскую адміністрацию».

Матеріали кримінальних проваджень із обвинувальними актами передано до суду. Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років.

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