Будут судить двух коллаборационистов, которые возглавили оккупированные госучреждения «днр»

Двое коллаборационистов пошли на сотрудничество с РФ и возглавили так называемые исполнительно-распорядительные органы оккупантов.

Будут судить двух коллаборационистов, которые во время временной оккупации части Донецкой области армией рф добровольно возглавили «государственные учреждения города Мариуполь» так называемой «днр», – сообщает Нацполиция Украины.

Правоохранители установили, что фигуранты во время временной оккупации российскими войсками г. Мариуполя и с. Урзуф Мариупольского района пошли на сотрудничество с врагом и возглавили так называемые исполнительно-распорядительные органы оккупантов: «администрацию Приморского района Мариуполя» и «Урзуфскую сельскую администрацию».

Материалы уголовных производств с обвинительными актами переданы в суд. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 5 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.